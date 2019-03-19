У жителя Самойловского района забрали 162 гектара земли

СЕГОДНЯ 16:19 2019-03-19T16:19:19+03:00

Участок был продан на торгах за 2 млн рублей

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Судебные приставы арестовали у жителя Самойловского района земельный участок площадью 162,3 гектара земли.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, после оценки специалиста имущество ушло на торги в Росимущество. Там уже землю продали на торгах более чем за 2 млн рублей.

Деньги пришли на депозитный счет отдела, где их распределили.

На этом исполнительное производство в отношении мужчины закончилось.

ИСТОЧНИК KP.RU