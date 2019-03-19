У жителя Самойловского района забрали 162 гектара земли
Участок был продан на торгах за 2 млн рублей
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Судебные приставы арестовали у жителя Самойловского района земельный участок площадью 162,3 гектара земли.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, после оценки специалиста имущество ушло на торги в Росимущество. Там уже землю продали на торгах более чем за 2 млн рублей.
Деньги пришли на депозитный счет отдела, где их распределили.
На этом исполнительное производство в отношении мужчины закончилось.
ИСТОЧНИК KP.RU