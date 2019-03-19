2019-03-19T16:19:19+03:00
Происшествия

У жителя Самойловского района забрали 162 гектара земли

Участок был продан на торгах за 2 млн рублей
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Судебные приставы арестовали у жителя Самойловского района земельный участок площадью 162,3 гектара земли.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, после оценки специалиста имущество ушло на торги в Росимущество. Там уже землю продали на торгах более чем за 2 млн рублей.

Деньги пришли на депозитный счет отдела, где их распределили.

На этом исполнительное производство в отношении мужчины закончилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Администрация советует пострадавшей от падения наледи на Тулупной женщине обратиться в суд
Николай Панков: Работа должна строиться на прямом общении с людьми
Панков стал секретарем саратовского реготделения «Единой России»
Николай Панков выдвинут на пост секретаря саратовского отделения «ЕР»
Женщину придавило наледью на Тулупной улице
Жители Энгельса смогут сообщить о подтоплении на «горячую линию»
Алешина стала проректором СГУ
Заведующая детсадом может получить мандат Ивана Кузьмина в Саратовской облдуме
Совет муниципальных образований потребовал от глав районов усилить взаимодействие с Регоператором
Житель Екатериновки сознался в убийстве женщины и ранении ее сына
В Саратове началась партийная конференция «Единой России»
Панков: Партия должна эффективно использовать свои возможности на благо людей