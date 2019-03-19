2019-03-19T18:38:19+03:00
Общество

Панков: Партия должна эффективно использовать свои возможности на благо людей

Перед началом партконференции он пообщался с региональными координаторами партпроектов
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы, новый исполняющий полномочия секретаря Саратовского регионального отделения «Единой России» Николай Панков сегодня принимает участие в партийной конференции. Об этом он опубликовал пост в своем телеграм-канале «Пара слов».

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- Перед началом конференции регионального отделения «Единой России» на выставке партпроектов пообщался с региональными координаторами. Все эти проекты нужные, направлены на повышение качества жизни наших граждан. Считаю, координаторы должны не только владеть всей информацией по своему направлению, но и постоянно общаться с людьми, знать об их проблемах. И доводить до них информацию о своей работе. На личных встречах, через СМИ, социальные сети. Жители видят ту федеральную поддержку, которую наша область получает в рамках нацпроектов, инициированных президентом Владимиром Путиным. Они знают, как спикер Госдумы Вячеслав Володин добивается финансирования важных для нашей области проектов. И справедливо спрашивают с нас хорошие дороги, комфортное городское пространство, качественное образование, здравоохранение. Считаю, партия должна эффективно использовать свои возможности на благо людей. И не молчать, когда видим нарушения прав наших жителей. Такие, например, как в Шиханах, где пытались оставить без жилья мать с ребенком. Везде и всегда партия должна быть с людьми, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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