В Саратовской области купят 26 спецмашин для перевозки инвалидов и пожилых
На эти цели выделят 53 млн рублей
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В Саратовской области закупят 26 спецмашин для перевозки инвалидов-колясочников, пожилых и людей с ограниченными возможностями, а также для их диспансеризации.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития области, на эти цели предусмотрено порядка 53 млн рублей. Транспорт приобретается в 2019 году в рамках проекта «Демография».
Отвозить людей на этих машинах будут работники службы «Мобильных бригад» — волонтеры, соцработники и медработники, юристы, представители Пенсионного фонда.
Услугами этой службы ежегодно пользуются более 20 тыс. человек.
ИСТОЧНИК KP.RU