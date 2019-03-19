В Саратовской области купят 26 спецмашин для перевозки инвалидов и пожилых

СЕГОДНЯ 15:42 2019-03-19T15:53:49+03:00

На эти цели выделят 53 млн рублей

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В Саратовской области закупят 26 спецмашин для перевозки инвалидов-колясочников, пожилых и людей с ограниченными возможностями, а также для их диспансеризации.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития области, на эти цели предусмотрено порядка 53 млн рублей. Транспорт приобретается в 2019 году в рамках проекта «Демография».

Отвозить людей на этих машинах будут работники службы «Мобильных бригад» — волонтеры, соцработники и медработники, юристы, представители Пенсионного фонда.

Услугами этой службы ежегодно пользуются более 20 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU