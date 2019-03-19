В Саратове налоговая инспекция отсудила у УК ущерб за разбитый автомобиль

СЕГОДНЯ 15:42 2019-03-19T15:52:22+03:00

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Налоговая инспекция по Фрунзенскому району Саратова отсудили у управляющей компании сумму ущерба за разбитый автомобиль.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда, ООО УК «Заводчанин» должна выплатить 31,4 тыс. рублей.

ЧП случилось 30 марта 2018 года на улице Орджоникидзе, 11. На автомобиль «Лада Ларгус», принадлежащий налоговой инспекции, с крыши дома рухнула наледь. В результате капот и бампер оказались помяты, разбита передняя левая фара. Это было подтверждено протоколом полиции и фотографиями.

Данным домом управляет УК «Заводчанин», от которой налоговая инспекция потребовала компенсации, но компания отказала. После этого последовал иск в суд.

Суд установил, что стоимость ремонта авто составила 16 тыс. рублей, а запчасти обошлись в 15,4 тыс. рублей. Было вынесено решение в пользу налоговой инспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU