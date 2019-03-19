2019-03-19T15:21:37+03:00
Общество

Михаил Исаев остался очень недоволен остановками в Саратове

Он поручил привести их в порядок за две недели
Дарья Вострикова
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Сегодня, 19 марта, глава Саратова Михаил Исаев вместе с руководителями профильных подведомственных учреждений и заместителем главы администрации по городскому хозяйству Максимом Сиденко провел инспекционный выезд по городу.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, делегация проверила состояние остановок, ограждений, а также несколько мест проведения вскрышных работ, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

Михаил Исаев выразил крайнее недовольство состоянием остановок, просадкой асфальта, люков колодцев и сбитым бордюром.

- Я поручил за 14 дней привести в порядок остановки, очистить их от объявлений, заменить урны. Профильный заместитель Максим Сиденко и главы районных администраций должны составить реестр контейнерных площадок и привести их в порядок. А также провести работы на тротуарах и дорогах, — сказал мэр.

Он добавил, что из-за разницы дневных и ночных температур разрушение полотна усиливается, поэтому эти вопросы нужно решить до майских праздников.

Кроме того, будет решена проблема с ресурсоснабжающими компаниями, которые недобросовестно относятся к местам организации врезок к новостройкам. Такие проблемы существуют на улицах Рабочая и Советская.

После земляных работ собственники коммуникаций не всегда торопятся вернуть газон или асфальт в прежний вид. Как например на пересечении улицы Шелковичная и Ильинской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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