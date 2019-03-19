2019-03-19T15:19:05+03:00
Общество

В Саратове из-за сломанного пантографа встали трамваи и троллейбусы

Прервалось движение семи маршрутов
Дарья Вострикова
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Сегодня, 29 марта, в Саратове из-за залома пантографа на улице Рахова остановилось семь маршрутов общественного транспорта.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что движение прервалось в 15:20.

Теперь трамваи №3 ходят от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, от Мирного переулка они не едут.

«Девятки» и «десятки» от 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка поедут лишь до Детского парка.

Путь маршрута №11 начинается на 6-м квартале и заканчивается на улице Осипова.

Кроме того, встали троллейбусы №№2, 2А и 16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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