Радаев: Будем в аэропорту стоять с пустой кружкой
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня посетил строящийся аэропорт «Гагарин» под Сабуровкой.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», глава региона осмотрел, как движутся работы по организации системы водоснабжения.
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Во время осмотра было отмечено, что на строительстве системы водоснабжения, которое по соглашению с федеральным центром и инвесторами обеспечивает областной бюджет, наблюдается некоторое отставание от графика. Губернатор Радаев, которые осмотрел, кроме самого водозабора, также площадку насосной станции и очистных сооружений, потребовал от подрядчиков ускориться. То же самое он сказал зампредам Василию Разделкину и Роману Бусаргину.
- То, что раньше делали за десять дней, теперь надо за пять. В апреле мы должны знать все. Будем в аэропорту ждать с кружкой, чтобы попробовать очищенную воду из нового водопровода. Который, как и весь аэропорт, построен с нуля, — заявил Радаев.
Валерий Радаев осмотрел ход работа в новом аэропорту под Сабуровкой.
Система канализации и очистки сточных вод Радаева больше порадовала, он заметил, что темпы тут хорошие.
.Фото: Александр Уриевский
Сегодня в правительстве области оценивают готовность всей системы водоснабжения и водоотведения в 60%.
Валерий Радаев обсудил темпы строительства водозабора в аэропорту.
ИСТОЧНИК KP.RU