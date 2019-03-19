2019-03-19T15:18:20+03:00
Общество

Радаев: Будем в аэропорту стоять с пустой кружкой

Глава региона рассчитывает напиться чистой водой из нового водопровода к концу апреля
Александр Уриевский
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Валерий Радаев осмотрел ход строительства водозабора в новом аэропортуВалерий Радаев осмотрел ход строительства водозабора в новом аэропортуФото: Александр Уриевский
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня посетил строящийся аэропорт «Гагарин» под Сабуровкой.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», глава региона осмотрел, как движутся работы по организации системы водоснабжения.

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Во время осмотра было отмечено, что на строительстве системы водоснабжения, которое по соглашению с федеральным центром и инвесторами обеспечивает областной бюджет, наблюдается некоторое отставание от графика. Губернатор Радаев, которые осмотрел, кроме самого водозабора, также площадку насосной станции и очистных сооружений, потребовал от подрядчиков ускориться. То же самое он сказал зампредам Василию Разделкину и Роману Бусаргину.

- То, что раньше делали за десять дней, теперь надо за пять. В апреле мы должны знать все. Будем в аэропорту ждать с кружкой, чтобы попробовать очищенную воду из нового водопровода. Который, как и весь аэропорт, построен с нуля, — заявил Радаев.

Валерий Радаев осмотрел ход работа в новом аэропорту под Сабуровкой.

Система канализации и очистки сточных вод Радаева больше порадовала, он заметил, что темпы тут хорошие.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Сегодня в правительстве области оценивают готовность всей системы водоснабжения и водоотведения в 60%.

Валерий Радаев обсудил темпы строительства водозабора в аэропорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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