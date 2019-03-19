2019-03-19T15:15:23+03:00
Общество

На фронтоне нового аэропорта в Сабуровке начали монтировать буквы Saratov

Делать это решили с конца слова
Александр Уриевский
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В новом аэропорту начали монтировать надпись SaratovВ новом аэропорту начали монтировать надпись SaratovФото: Александр Уриевский
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Сегодня, 19 марта, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил строящийся аэропорт «Гагарин» под Сабуровкой.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сейчас между тремя телескопическими трапами пассажирского терминала, где идут отделочные работы, на фасаде здания начался монтаж гигантских надписей с названием города прибытия — Саратов на русском и английском языках. Их будут видеть пассажиры прилетевшие в аэропорт.

Объемные буквы монтируют с конца слова — пока появилась литера «V».

Надпись с названием аэропорта «Гагарин» также на двух языках появится позже с другой стороны терминала, ее будут видеть те, кто приезжает для посадки на рейс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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