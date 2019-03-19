На фронтоне нового аэропорта в Сабуровке начали монтировать буквы Saratov
Сегодня, 19 марта, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил строящийся аэропорт «Гагарин» под Сабуровкой.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сейчас между тремя телескопическими трапами пассажирского терминала, где идут отделочные работы, на фасаде здания начался монтаж гигантских надписей с названием города прибытия — Саратов на русском и английском языках. Их будут видеть пассажиры прилетевшие в аэропорт.
Объемные буквы монтируют с конца слова — пока появилась литера «V».
Надпись с названием аэропорта «Гагарин» также на двух языках появится позже с другой стороны терминала, ее будут видеть те, кто приезжает для посадки на рейс.
ИСТОЧНИК KP.RU