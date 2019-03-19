2019-03-19T14:11:07+03:00
Происшествия

В Саратове бизнесвумен заставили снести незаконную вывеску «Куртки»

Кроме того, с фасада здания исчезло электронное табло
Дарья Вострикова
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Судебные приставы заставили бизнесвумен снести вывеску «Куртки», а также электронное табло с фасада здания, расположенного на улице Чапаева.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, надпись была установлена незаконно.

Женщине рассказали о том, что нужно выполнить требования исполнительного документа, иначе тоже самое придется делать принудительно.

Та согласилась и сама «очистила» фасад здания.

Проверка показала, что предприниматель действительно это сделала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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