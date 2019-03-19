В Саратове бизнесвумен заставили снести незаконную вывеску «Куртки»
Кроме того, с фасада здания исчезло электронное табло
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Судебные приставы заставили бизнесвумен снести вывеску «Куртки», а также электронное табло с фасада здания, расположенного на улице Чапаева.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, надпись была установлена незаконно.
Женщине рассказали о том, что нужно выполнить требования исполнительного документа, иначе тоже самое придется делать принудительно.
Та согласилась и сама «очистила» фасад здания.
Проверка показала, что предприниматель действительно это сделала.
ИСТОЧНИК KP.RU