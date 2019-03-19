2019-03-19T13:56:30+03:00
Общество

Панков: Правда всегда лучше

Депутат Госдумы опубликовал очередной пост
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Вот уж и масленица прошла. Да и неделя страстная. Что людям нужно? Конечно, журналисты, ведь они тоже люди. Правда, разные бывают. Кто-то чем больше врет, тем больше и дальше врет. Сколько всего сплетники точно знают. Но у Володина ни бизнеса, ни имущества в области нет. Извините, ну нет. Как бы вам ни хотелось пообсуждать.

С Буровым по бизнесу они не работают с 2007 года. Володин об этом публично писал сам. Да и те, кто сейчас распространяют ложную информацию, тоже это знают. Неоднократно перепечатывали в своих ранних публикациях. Что касается Чемезова, о конфликтах — чистый бред. Они друзья. Скажу больше, возможно кому-то и на зависть. Дружат семьями.

По поводу Орешкина тем более некомпетентно рассуждают. Уж скорее поверю, что Орешкин — протеже Банка ВТБ и ранее Силуанова. Вот так это выглядит. Понимаю, вам правда не нужна, с ложью жить удобней. А по мне лучше всегда правда. Так что прежде чем писать, спросите. Меня даже пытать не надо. Сразу правду расскажу. Тем и живем. На том и стоим, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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