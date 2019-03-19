2019-03-19T13:48:50+03:00
Общество

Депутаты и члены областного правительства делятся опытом с сельскими парламентариями

Выездные семинары проходят в формате «живого» диалога
Екатерина Семенова
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Продолжается серия рабочих совещаний депутатов областной Думы и представительных органов муниципальных образований. В них принимают участие члены всех парламентских фракций, сотрудники аппарата Думы, представители органов исполнительной власти, Торгово-промышленной палаты региона, научного сообщества и общественники.

Выездные семинары представляют собой обмен опытом между народными избранниками регионального и местного уровней в формате «живого» диалога. В частности, сельским депутатам рассказывают об изменениях в законодательстве, мерах господдержки малого и среднего бизнеса, механизмах развития малых форм собственности на селе, реализации национальных проектов.

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Планируется, что рабочие совещания охватят более трех тысяч муниципальных депутатов. На данный момент встречи прошли в трех районах: Балаковском, Вольском и Пугачевском. 29 марта семинар состоится в Ивантеевском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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