В аэропорт «Гагарин» под Саратовом могут не успеть доставить детали для водозабора

СЕГОДНЯ 13:44 2019-03-19T13:45:37+03:00

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В селе Сабуровка Саратовского района завершаются работы по строительству водозабора для нового аэропорта «Гагарин».

19 марта губернатор Валерий Радаев с подчиненными и журналистами посетил место строительства.

Здесь уже завершено строительство колодца-резервуара для воды, глубиной 14 метров. К нему подведены трубы от Волги. Пока не сошел лед, строители надеются погрузить в воду оголовок водозаборной трубы, который на 200 метров должен быть отдален от берега. Однако, как сообщили специалисты на месте работ корреспонденту «КП-Саратов», сам оголовок монтируется на заводе в Санкт-Петербурге и за несколько дней, пока еще лед достаточно крепок для тяжелой техники, доставить его сюда, скорее всего, не успеют. Придется привлекать плавсредства и водолазов.

Трубопровод от водозабора к первой насосной станции и очистным сооружениям пока не построен.

Губернатор Радаев, выслушав подрядчиков и осмотрев стройплощадку, напомнил, что, несмотря на сложные технологии и непростые погодные условия, завершить все работы по водоснабжению аэропорта требуется в апреле.

Валерий Радаев потребовал завершить работы в апрелеФото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

Общая длина двух ниток водопровода от Волги через очистные сооружения и насосную станцию до аэропорта составит 12,2 км.

ИСТОЧНИК KP.RU