2019-03-19T13:43:09+03:00
Общество

Жители Заводского района не хотят быть «мертвыми душами»

Граждане боятся жить в расселенном доме, которого даже нет на балансе
Дарья Вострикова
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Сегодня, 19 марта, жители аварийного дома в 3-м Кавказском тупике Заводского района рассказали о том, насколько страшно им там находится.

Пользователь Катюша Иванова написала в паблике «ЧП-Саратов» соцсети «ВКонтакте», что это здание было построено еще в 1963 году. Оно было рассчитано на 20 лет, а простояло 53 года. В 1997 году по дому пошли трещины. Через 10 лет дом признали аварийным и сняли с баланса администрации, но там до сих пор живут люди и платят деньги за коммунальные услуги.

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Около 2009 года, по словам девушки, дом обнесли балками и признали пригодным к проживанию, но на балансе его нет и люди живут как «мертвые души». Десять квартир расселили в 2018 году, а остальные граждане продолжают там жить, боясь даже выйти на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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