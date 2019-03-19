Суд обязал администрацию Саратова заплатить за разбитый в дорожной яме Lexus

СЕГОДНЯ 13:18 2019-03-19T13:18:02+03:00

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Администрация Саратова заплатит 54 тыс. рублей за попавшую в дорожную яму иномарку.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда, с иском к администрации города и МБУ «Дорстрой» обратилась московская страховая компания «Эрго»

было установлено, что 28 февраля 2017 года около 10:50 автомобиль Lexus 200 провалился в яму на улице Вишневая в Саратове. У иномарки оказался поврежден бампер, а также декоративная накладка.

Инспектор ДПС составил акт, в котором указал, что длина ямы составляет 3,7 м, ширина 2,8 м, а глубина — 0,2 м. Это превышает предельно допустимые показатели по ГОСТ.

В суде было установлено, что заявленная истцом сумма ущерба — 54 771, 66 рубля — является актуальной, несмотря на возражения ответчика.

Также администрация заявляла, что вскрышные работы на этом месте проводило МУПП «Саратовводоканал». Однако предприятие опровергло эту информацию.

При этом суд указал, что отношения между органом местного самоуправления и коммунальными предприятиями не должны нарушать права граждан.

В итоге суд взыскал с администрации Саратова сумму ущерба в полном объеме в пользу страховой компании. Также была оплачена госпошлина в размере 2 191 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU