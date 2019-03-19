2019-03-19T12:56:58+03:00
Общество

Автобус «Балашов — Самойловка» перестал ходить из-за плохой дороги

Дорогу приведут в порядок после улучшения погоды
Дарья Вострикова
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С сегодняшнего дня, 19 марта, перестал ходить автобус № 534 «БалашовСамойловка».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области, причина этого — неудовлетворительное состояние дорожного покрытия по маршруту.

Транспорт снова начнет ходить как только наступит благоприятная погода и по дороге будет можно проехать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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