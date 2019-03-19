Автобус «Балашов — Самойловка» перестал ходить из-за плохой дороги
Дорогу приведут в порядок после улучшения погоды
Изменить размер текста:
С сегодняшнего дня, 19 марта, перестал ходить автобус № 534 «Балашов — Самойловка».
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области, причина этого — неудовлетворительное состояние дорожного покрытия по маршруту.
Транспорт снова начнет ходить как только наступит благоприятная погода и по дороге будет можно проехать.
ИСТОЧНИК KP.RU