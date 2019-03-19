15-летнему мальчику-инвалиду из Заводского района подарили самую современную коляску

СЕГОДНЯ 12:44 2019-03-19T12:44:32+03:00

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15-летнему Ивану Рогову с рождения поставлен серьезный диагноз — детский церебральный паралич с симптоматической фокальной эпилепсией. Мальчику было необходимо специализированное кресло-коляска, правильно поддерживающее спину. Финансовое положение семьи приобрести её не позволяло, а по квоте подобная модель не предусмотрена.

Депутат Государственной Думы Евгений Примаков откликнулся на проблему и инициировал в социальных сетях сбор средств, сделав первое пожертвование и подключив возможности Русской Гуманитарной Миссии.

- Храбрый парень Иван и его храбрая и сильная мама Нина живут в Саратове в Заводском районе. Ивану уже 14 лет — все эти 14, с того дня, как он родился, он живет с тяжелой формой ДЦП и эпилепсией. Знаете, как это бывает, когда 14 лет ты сидишь дома и не можешь выйти на улицу — но, наверное, удивитесь, потому что Иван не сидит дома. Его мама берет на руки и несет на улицу, где воздух, где деревья, где другие люди. <...> По федеральным льготам — они есть — Ивану положено то и се для реабилитации, в том числе и какая-никакая коляска. Но то, что выдает Минздрав, не подходит — там есть стандарт, но это нестандартный и тяжелый случай. Выдать пачку денег на дорогую коляску по индивидуальному «заказу» Минздрав тоже не может. И тут можем помочь именно мы с вами, — обратился Евгений Примаков к пользователям социальных сетей, и откликнулось множество неравнодушных: буквально за неделю необходимые средства были собраны. Некоторое время ушло на заказ и подбор дополнительных функций коляски, ее отправку в Саратов.

Сегодня реабилитационную коляску Bingo Evolution 2 доставили в квартиру Роговых коллеги Евгения Примакова по депутатскому корпусу Заводского района: депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская, депутаты городской Думы — Сергей Агапов и Владимир Дмитриев, также принявшие участие в акции по сбору средств.

- Спасибо всем, кто помог. Теперь мы с Ванечкой сможем больше проводить времени на свежем воздухе, — благодарила мама Ивана Нина Рогова.

ИСТОЧНИК KP.RU