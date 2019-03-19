Вынесен приговор водителю автобуса №11, который раздавил четыре авто и переломал ноги пешеходу

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-19T13:03:21+03:00

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Суд признал виновным 34-летнего саратовца за нарушение ПДД, которые повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, днем 22 июня 2018 года мужчина, которого ранее суд лишил прав, находился за рулем автобуса маршрута №11. Когда он прибыл на Музейную площадь, то припарковал транспорт у дома №6 на Московской улице, где был уклон величиной два градуса. После этого он ушел, не поставив автобус на тормоз.

В итоге транспорт покатился вниз по Московской по направлению Набережной Космонавтов и в районе дома №7а влетел в припаркованные Ford Focus, Lexus RX , Lada , BMW и пешехода, которому переломал обе ноги.

За это водителю назначили 2,5 года ограничения свободы и запрет три года приближаться к рулю автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU