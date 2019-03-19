Житель Самарской области похитил газ, который шел в дома жителей Хвалынского района

СЕГОДНЯ 12:15 2019-03-19T12:15:58+03:00

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В Вольском районе Саратовской области в суд передано уголовное дело по факту хищения газа.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, обвиняемый — 43-летний житель Самарской области.

В ходе расследования было установлено, что в 2017 году подсудимый вместе с сообщником незаконно подключили котельную МУМП «Возрожденческое» к межпоселковому газопроводу среднего давления ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

При этом подсудимый попытался замаскировать котлы, которые в действительности работали на газе. Для этого он установил туда горелки для мазута.

В итоге поставщику был причинен ущерб на сумму более 8,5 млн рублей, было похищено более 1,5 млн кубометров газа, который предназначался для отопления домов поселка Возрождение Хвалынского района.

ИСТОЧНИК KP.RU