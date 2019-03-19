2019-03-19T12:05:24+03:00
Общество

В Саратове могут быть проблемы с транспортом из-за тумана

Такая погода сохранится ночью и утром
Дарья Вострикова
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Ночью и утром 20 марта в Саратове ожидается сильный туман. Видно что-то будет на ближайшие полкилометра, а то и менее.

По информации областного Гидрометцентра в городе ожидается переменная облачность. Местами на дорогах будет слабая изморозь и гололедица.

Из-за такой погоды возможны затруднения в работе транспорта, а также повышение риска возникновения аварий.

Ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Температура ночью опустится до -5 градусов, а днем поднимется до +4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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