Дворы и крыши Саратова чистили 1396 дворников

СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-19T11:59:16+03:00

Они привели в порядок 296 территорий

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Вчера, 18 марта, 1396 дворников и восемь единиц техники привели в порядок 296 дворов и 11 крыш.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в течении дня чиновники осмотрели 69 территорий жилых домов и выявили 14 нарушений. Управляющие компании уже получили предписания.

Всего с начала зимы организации получили 7930 предписаний после того, как муниципальный контроль проверил 14239 дворов. Из них 7586 нарушений были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU