2019-03-19T11:57:18+03:00
Общество

В Саратове МЧС, спасатели и полиция провели тренировку при обрушениях крыш

С начала года рухнуло 75 кровель [фото, видео]
Екатерина Семенова
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МЧС проинструктировали о действиях при обрушении крыш. Фото ГУ МЧС областиМЧС проинструктировали о действиях при обрушении крыш. Фото ГУ МЧС области
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Сотрудники ГУ МЧС по Саратовской области вместе со спасателями областной и городской служб, специалистами Центра медицины катастроф, полиции и администрации сегодня, 19 марта, провели тренировку действия при обрушениях крыш.

Как сообщили «КП-Саратов» в МЧС, был проведен инструктаж оперативных действий при ЧП, связанных с обрушениями кровель.

В этом году тема обрушения крыш является крайне актуальной для Саратовской области. По данным ведомства, с начала года рухнули уже 75 крыш. Подавляющее большинство — 61 кровля — обрушилась в жилых зданиях. Также пострадали 10 социально-значимых объектов, два производственных здания и два нежилых.

Целью тренировки являлась тематическое инструкторско-методическое занятие с личным составом и инструктаж по технике безопасности, отметил замначальника ГУ МЧС области полковник Алексей Костюк.

Тренировка 19 03 2019 Саратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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