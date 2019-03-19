В Энгельсе после попойки мужчина забрал у друга телевизор и сдал в комиссионку
На него завели уголовное дело
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Вчера, 18 марта, полиция Энгельсского района раскрыла кражу телевизора у 62-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 28 февраля мужчина распивал спиртное с 39-летним другом. После банкета приятель забрал у него телевизор и отказался возвращать.
Вора задержали. Выяснилось, что он сдал технику в комиссионный магазин на улице Ломоносова.
Мужчина во всем признался и отдал стражам порядка залоговый билет.
На него завели уголовное дело, решения которого он ожидает под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU