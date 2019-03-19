2019-03-19T11:47:20+03:00
Происшествия

В Энгельсе после попойки мужчина забрал у друга телевизор и сдал в комиссионку

На него завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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Вчера, 18 марта, полиция Энгельсского района раскрыла кражу телевизора у 62-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 28 февраля мужчина распивал спиртное с 39-летним другом. После банкета приятель забрал у него телевизор и отказался возвращать.

Вора задержали. Выяснилось, что он сдал технику в комиссионный магазин на улице Ломоносова.

Мужчина во всем признался и отдал стражам порядка залоговый билет.

На него завели уголовное дело, решения которого он ожидает под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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