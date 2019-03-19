В Энгельсе подростка будут судить за вымогательство у 15-летнего мальчика
В Энгельсе Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего парня.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, несовершеннолетнего обвиняют в вымогательстве с применением насилия.
Как было установлено во время расследования, 24 декабря прошлого года юноша встретил в подъезде дома в Энгельсе 15-летнего знакомого. Он обвинил его во лжи и потребовал в качестве компенсации отдать наушники, ноутбук и деньги.
15-летний подросток отказался, за что получил удар кулаком в лицо. Опасаясь дальнейших угроз он отдал технику, которая впоследствии была найдена у обвиняемого.
В ходе расследования несовершеннолетний не признал свою вину, однако доказательств было собрано достаточно, чтобы дело было направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU