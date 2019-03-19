2019-03-19T11:27:33+03:00
Общество

Борис Шинчук возвращается в ОПу Саратовской области

Он заменит Александра Ландо
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Директор «Музея боевой и трудовой славы» и представитель Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Борис Шинчук возвращается в Общественную палату Саратовской области.

Как подтвердили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, Валерий Радаев 18 марта подписал соответствующее постановление об утверждении Шинчука в состав палаты.

Ранее Борис Шинчук уже являлся членом ОПы, даже был ее председателем, а сейчас занял вакантное место после ухода Александра Ландо.

При этом сам Борис Шинчук не захотел разговаривать с корреспондентом «КП-Саратов», сославшись на неточность формулировок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На фронтоне нового аэропорта в Сабуровке начали монтировать буквы Saratov
В Саратове бизнесвумен заставили снести незаконную вывеску «Куртки»
Панков: Правда всегда лучше
Депутаты и члены областного правительства делятся опытом с сельскими парламентариями
В аэропорт «Гагарин» под Саратовом могут не успеть доставить детали для водозабора
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
Жители Заводского района не хотят быть «мертвыми душами»
В Саратове у 7-го Артельного проезда сломался вагон трамвая №9
Суд обязал администрацию Саратова заплатить за разбитый в дорожной яме Lexus
Автобус «Балашов — Самойловка» перестал ходить из-за плохой дороги
15-летнему мальчику-инвалиду из Заводского района подарили самую современную коляску
Вынесен приговор водителю автобуса №11, который раздавил четыре авто и переломал ноги пешеходу
Житель Самарской области похитил газ, который шел в дома жителей Хвалынского района
В Саратове могут быть проблемы с транспортом из-за тумана