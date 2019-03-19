Борис Шинчук возвращается в ОПу Саратовской области

СЕГОДНЯ 11:27 2019-03-19T11:27:33+03:00

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Директор «Музея боевой и трудовой славы» и представитель Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Борис Шинчук возвращается в Общественную палату Саратовской области.

Как подтвердили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, Валерий Радаев 18 марта подписал соответствующее постановление об утверждении Шинчука в состав палаты.

Ранее Борис Шинчук уже являлся членом ОПы, даже был ее председателем, а сейчас занял вакантное место после ухода Александра Ландо.

При этом сам Борис Шинчук не захотел разговаривать с корреспондентом «КП-Саратов», сославшись на неточность формулировок.

ИСТОЧНИК KP.RU