В Саратове безработный внук отнял у бабушки телефон и кошелек

СЕГОДНЯ 11:13 2019-03-19T14:20:43+03:00

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17 марта в полицию Заводского района Саратова обратилась 69-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, по словам пенсионерки, около 17:30 ее безработный и ранее неоднократной судимый внук открыто похитил кошелек с кредитными картами и 9,4 тыс. рублей, а также телефон ZTE.

Полиция начала розыск и 18 марта задержала 29-летнего подозреваемого. К тому времени он уже успел продать телефон на Сенном рынке неизвестному.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU