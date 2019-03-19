В Балакове пассажирка маршрутки №7 пострадала в столкновении с иномаркой

СЕГОДНЯ 11:12 2019-03-19T14:13:36+03:00

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Вчера, 18 марта, в 12:30 в районе дома №90 на улице Ленина в Балакове случилось ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УГИБДД, по предварительным данным 28-летний водитель Kia Cerato влетел в маршрутку №7, за рулем которой был 69-летний мужчина. Он не захотел пропускать общественный транспорт при повороте налево.

В результате аварии 52-летнюю пассажирку общественного транспорта госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU