В Балакове пассажирка маршрутки №7 пострадала в столкновении с иномаркой
Женщину госпитализировали
Изменить размер текста:
Вчера, 18 марта, в 12:30 в районе дома №90 на улице Ленина в Балакове случилось ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УГИБДД, по предварительным данным 28-летний водитель Kia Cerato влетел в маршрутку №7, за рулем которой был 69-летний мужчина. Он не захотел пропускать общественный транспорт при повороте налево.
В результате аварии 52-летнюю пассажирку общественного транспорта госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU