Около Сенного рынка столкнулись две иномарки
В больницу попал виновник ДТП
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В Саратове вчера днем, 18 марта, недалеко от Сенного рынка столкнулись две иномарки.
- ДТП случилось у дома №331 по улице Большая Горная. 63-летний водитель Renault Captur не выдержал дистанцию до Ford Focus, которым управлял 37-летний мужчина, и врезался в него, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
В больницу попал виновник ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU