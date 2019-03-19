2019-03-19T11:08:46+03:00
Происшествия

Около Сенного рынка столкнулись две иномарки

В больницу попал виновник ДТП
Ольга Муравлёва
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В Саратове вчера днем, 18 марта, недалеко от Сенного рынка столкнулись две иномарки.

- ДТП случилось у дома №331 по улице Большая Горная. 63-летний водитель Renault Captur не выдержал дистанцию до Ford Focus, которым управлял 37-летний мужчина, и врезался в него, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В больницу попал виновник ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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