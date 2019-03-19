2019-03-19T11:09:56+03:00
Общество

Жители Заводского района боятся летящих на голову кусков крыш и кирпичей

Такая опасность может быть у дома №11 на площади Орджоникидзе
Дарья Вострикова
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Сегодня, 19 марта, жители Заводского района поделились в соцсетях снимками дома №11 на площади Орджоникидзе, около которого они боятся ходить.

Пользователь Елена Петрова написала в группе «Саратов Онлайн», что с приходом весны со здания падают кирпичи и фрагменты крыши. Поэтому во дворе ходить просто опасно.

По ее словам, чиновники знают об этой проблеме.

В доказательство своих слов горожанка опубликовала снимки рушащегося дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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