Жители Заводского района боятся летящих на голову кусков крыш и кирпичей
Такая опасность может быть у дома №11 на площади Орджоникидзе
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Сегодня, 19 марта, жители Заводского района поделились в соцсетях снимками дома №11 на площади Орджоникидзе, около которого они боятся ходить.
Пользователь Елена Петрова написала в группе «Саратов Онлайн», что с приходом весны со здания падают кирпичи и фрагменты крыши. Поэтому во дворе ходить просто опасно.
По ее словам, чиновники знают об этой проблеме.
В доказательство своих слов горожанка опубликовала снимки рушащегося дома.
ИСТОЧНИК KP.RU