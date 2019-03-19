2019-03-19T10:48:30+03:00
Общество

Саратовцев ожидает 40-дневный субботник

Михаил Исаев постановил благоустроить город с 1 апреля по 10 мая
Ольга Муравлёва
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Глава Саратова Михаил Исаев подписал постановление о начале весенних работ в городе.

- Провести благоустройство территории Саратова с 1 апреля по 10 мая 2019, — говорится в документе.

Так, до 14 апреля обещано привести в порядок саратовские кладбища;

- до 20 апреля — организовать уборку территорий, прилегающих к рынкам;

- до 25 апреля — вывести из дворов многоквартирных домов мусор, привести в порядок скверы, бульвары, парки и набережную;

- до 1 мая также должны отремонтировать и покрасить мусорные баки, привести в порядок тротуары и дворы, починить цоколи домов, заборов, изгородей и торговых павильонов;

- до 9 мая в рамках подготовки празднования Дня Победы произойдет обновление разметки проезжей части дорог, дорожных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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