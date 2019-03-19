2019-03-19T10:53:31+03:00
Происшествия

Иностранцу не удалось подкупить полицейского из Ершова

Он хотел избежать административной ответственности
Дарья Вострикова
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего иностранца, которого подозревают в подкупе полицейского из Ершова.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, с 4 по 9 ноября 2017 года мужчина жил в Ершове. Он передал начальнику районной дорожной инспекции 15 тыс. рублей, желая избежать административной ответственности за незаконное нахождение в стране.

Преступление выявили сотрудники областного УФСБ.

Расследование дела продолжается. Начальник инспекции, который получил взятку, уже осужден за это.

ИСТОЧНИК KP.RU

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