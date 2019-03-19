В Саратове все еще ищут сбежавшую лису по кличке Дева
В Саратове продолжаются поиски сбежавшей лисы-чернобурки по кличке Дева.
Напомним, последний раз животное видели 16 марта в районе 2-й Дачной на пересечении улиц Тверская и Деловая.
Сначала горожане отнеслись к этому немного с предосторожностью, ведь видеть такое животное в качестве домашнего питомца необычно для нашего региона.
Первая запись о лисе в соцсетях появилась 11 марта в паблике «Типичный Саратов».
Спустя три дня в этой же группе объявился пользователь Александр Гардин, который заявил, что ищет животное. Он попросил горожан, которые не боятся встречи, придержать ее у себя и дать поесть, пока он не приедет.
История набирала обороты и теперь все горожане в едином порыве сочувствовали кумушке, вот только подойти к ней и завязать плотное знакомство никто не решался, особенно в ночи.
Теперь за поиски взялась Анастасия Гончарова.
Она написала в «Типичном Саратове», что животное рождено не в дикой природе и может умереть. Ей нужна любая информация о животном за последние полутора суток.
Девушка приложила свои контакты для связи:
Контакты для связи:
Или позвонить:
89616473958, 89271319479 Анна
(Это не хозяева, волонтёры, люди которые за нее переживают вместо хозяев)
ИСТОЧНИК KP.RU