2019-03-19T10:51:53+03:00
Общество

В Саратове все еще ищут сбежавшую лису по кличке Дева

Она пропала 11 марта
Дарья Вострикова
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В Саратове продолжаются поиски сбежавшей лисы-чернобурки по кличке Дева.

Напомним, последний раз животное видели 16 марта в районе 2-й Дачной на пересечении улиц Тверская и Деловая.

Сначала горожане отнеслись к этому немного с предосторожностью, ведь видеть такое животное в качестве домашнего питомца необычно для нашего региона.

Первая запись о лисе в соцсетях появилась 11 марта в паблике «Типичный Саратов».

Спустя три дня в этой же группе объявился пользователь Александр Гардин, который заявил, что ищет животное. Он попросил горожан, которые не боятся встречи, придержать ее у себя и дать поесть, пока он не приедет.

История набирала обороты и теперь все горожане в едином порыве сочувствовали кумушке, вот только подойти к ней и завязать плотное знакомство никто не решался, особенно в ночи.

Теперь за поиски взялась Анастасия Гончарова.

Она написала в «Типичном Саратове», что животное рождено не в дикой природе и может умереть. Ей нужна любая информация о животном за последние полутора суток.

Девушка приложила свои контакты для связи:

Контакты для связи:

vk.com/id177981326

vk.com/id36740701

Или позвонить:

89616473958, 89271319479 Анна

(Это не хозяева, волонтёры, люди которые за нее переживают вместо хозяев)

ИСТОЧНИК KP.RU

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