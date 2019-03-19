В Саратове кафе оштрафовали за плохое мытье посуды

СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-19T10:09:58+03:00

На предприятии не было моющих и дезинфицирующих средств

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Прокуратура Кировского района призвала кафе к ответу за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, установлено, что на предприятии общественного питания, расположенного по адресу: улица Московская, 102, нет моющих и дезинфицирующих средств. Из-за этого нарушается режим обработки стеклянной посуды, которая идет на столы посетителей. Кроме того, в заведении нет установок для ополаскивания бокалов.

После вмешательства прокуратуры виновное лицо оштрафовали на 5 тыс. рублей, а нарушения устранили.

ИСТОЧНИК KP.RU