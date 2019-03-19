2019-03-19T10:02:55+03:00
Общество

Жителей Вольска не хотели расселять из аварийного дома

Здание угрожает рухнуть прямо на них
Дарья Вострикова
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Вольская межрайонная прокуратура выявила нарушение соблюдения администрацией муниципального района требований жилищного законодательства при расселении граждан из аварийного жилищного фонда.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, дом №50 в поселке Большевик Вольска признан аварийным, его должны снести. Однако там в 18 квартирах живут 17 семей, хотя это создает угрозу для их жизни и здоровья, ведь здание может рухнуть прямо на них.

Прокурор обратился в суд с иском к районной администрации.

Теперь мэрия должна в течение полугода со дня вступления решения суда в законную силу принять меры по расселению дома и его сносу.

К этой теме обращался прокурор области Сергей Филипенко. Он поручил составить список зданий, которые подлежат сносу и являются аварийными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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