2019-03-19T09:53:32+03:00
Происшествия

Зэку из Балакова отказались смягчать приговор за доставку наркотиков на зону

Ему принесли дурь в тюбике из-под пасты
Дарья Вострикова
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Пугачевский районный суд дал 34-летнему балаковцу срок за покушение на незаконное приобретение без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере. По совокупности приговоров ему дали 4,5 года исправительной колонии особого режима.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина, отбывающий наказание с 2016 года за серию краж и причинение тяжкого вреда здоровью, договорился по телефону с неизвестным гражданином о покупке наркотиков. Это произошло в сентябре 2017 года.

«Наркосбытчик» положил вещество в тюбик зубной пасты и направил его посылкой с другими вещами в колонию. Сотрудники учреждения нашли наркотик 13 октября 2017 года и забрали его.

Зэку не понравился новый приговор и он подал жалобу. Однако проведенная проверка показала, что он виновен и дело никто пересматривать не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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