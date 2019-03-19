Балаковец отработает 160 часов за угрозу зарезать осколком зеркала экс-подругу
Все началось с бытовой ссоры
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В Балакове осудили 33-летнего местного жителя. Его признали виновным в угрозе убийством.
- Вечером 15 ноября 2018 года злоумышленник в квартире, в которой раньше проживал с сожительницей, начал с ней ругаться. Во время ссоры он разбил комнатное зеркало, взял в руку осколок и приставил к горлу экс-подруги, угрожая убить ее, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Суд обязал мужчину за это правонарушение отработать 160 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU