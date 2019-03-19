2019-03-19T09:34:47+03:00
Общество

В Энгельсе признали аварийными восемь домов

К этому приложила свою руку прокуратура
Дарья Вострикова
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Прокуратура города Энгельс выявила нарушения исполнения жилищного законодательства в сфере признания многоквартирных жилых домов аварийными.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что восемь многоквартирных домов на территории города Энгельса имеют признаки аварийности. Однако орган местного самоуправления мер признавать это не хотел.

Городская прокуратура внесла в адрес главы Энгельсского муниципального района представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования многоквартирные жилые дома по адресам: г.Энгельс-1, дома №№ 1-4, 8, 13, 68, 38 признали аварийными. Они подлежат сносу.

Напомним, что Прокурор области Сергей Филипенко поручил обследовать все дома, которые подлежат признанию аварийными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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