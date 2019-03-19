2019-03-19T09:06:38+03:00
Общество

В Первый кассационный суд назначили шесть женщин-судей и одного мужчину

Президент РФ подписал указ о назначении
Ольга Муравлёва
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Президент Российской Федерации Владимир Путин вчера, 18 марта, подписал указ о назначении судей в Первый кассационный суд.

- На шестилетний срок со 2 сентября 2019 года назначить Марианну Болдову, Елену Булатову, Диану Ефимову, Наталию Клименко, Оксану Кузьмину, Дарью Скокову и Сергея Строганова, — говорится на портале правовой информации.

Также было решено утвердить на должность заместителя председателя Первого кассационного суда Олега Бугакова.

Кроме того, указом президента судьей Энгельсского районного суда стала Ольга Игонина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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