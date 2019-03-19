В Саратовской области рецидивистка украла у подруги банковскую карту и оплачивала ей свои покупки

СЕГОДНЯ 08:57 2019-03-19T09:09:47+03:00

Все это время владелица счета была в Москве

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Вчера, 18 марта, полиция Самойловского района раскрыла кражу с банковской карты 40-летней жительницы села Святославка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, женщина пришла в гости к 32-летней подруге, которая уже восемь раз отбывала уголовное наказание.

Та вынула из кармана потерпевшей банковскую карту, дождалась, пока она уедет в Москву работать, и пошла делать покупки в сельских магазинах.

Всего она потратила 21 тыс. рублей.

Женщину задержали, она во всем призналась.

Сейчас по делу проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU