В Саратовской области рецидивистка украла у подруги банковскую карту и оплачивала ей свои покупки
Все это время владелица счета была в Москве
Изменить размер текста:
Вчера, 18 марта, полиция Самойловского района раскрыла кражу с банковской карты 40-летней жительницы села Святославка.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, женщина пришла в гости к 32-летней подруге, которая уже восемь раз отбывала уголовное наказание.
Та вынула из кармана потерпевшей банковскую карту, дождалась, пока она уедет в Москву работать, и пошла делать покупки в сельских магазинах.
Всего она потратила 21 тыс. рублей.
Женщину задержали, она во всем призналась.
Сейчас по делу проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU