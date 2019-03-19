Ранним утром на Театральной площади у продавшицы отняли деньги и золото на 160 тыс. рублей
Похищенное преступник сдал в комиссионный магазин
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Вчера, 18 марта, полиция Волжского района раскрыла грабеж у 42-летней продавщицы.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в 05:45 4 января женщину на Театральной площади остановил неизвестный и силой забрал у нее сумку, где лежали 20 тыс. рублей наличными и золото на сумму 140 тыс. рублей.
По подозрению в грабеже задержали 28-летнего рецидивиста, за спиной которого уже три обвинительных приговора.
Он во всем признался и рассказал, что сдал украденное в комиссионный магазин.
Мужчину задержали и завели на него уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU