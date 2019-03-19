Около энгельсской турбазы полиция поймала наркоманов со шприцами
Они собирались уколоться «солью»
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Полиция у турбазы «Островок» на Лесокомбинатской улице, в 100 м от дороги, в лесополосе поймала наркомана и наркоманку, каждому из которых было по 38 лет.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в 19:45 парочку доставили в отдел. У них обнаружили два свертка, полимерный пакет с веществом светлого цвета, три шприца, на дне которых бултыхалось что-то коричневое и две медицинские иглы.
Согласно справке эксперта, у наркоманов с собой была смесь с «солью» общей массой 1,56 грамма.
На них завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU