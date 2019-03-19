2019-03-19T08:44:26+03:00
Происшествия

Бывший парень саратовчанки силой забрал у нее деньги и iPhone

Телефон у него забрать удалось
Дарья Вострикова
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Вчера, 18 марта, полиция Фрунзенского района раскрыла грабеж у 34-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, она обратилась в отдел 11 марта в 12:50 и сообщила, что ночью этого же дня ее бывший 31-летний парень, который два раза сидел, силой отобрал ее вещи.

Вообще мужчина живет в доме №13 на 1-м проезде Скоморохова, но тогда он находился вместе с пострадавшей в квартире на улице Пугачева.

Он применил насилие и отобрал 115 тыс. рублей, а также iPhone 6s.

Предполагаемого преступника задержали. Телефон у него удалось изъять.

Мужчина во всем признался, рассказал, что потратил деньги на себя и отправился под подписку о невыезде — ждать решения заведенного в отношении него уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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