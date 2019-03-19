Бывший парень саратовчанки силой забрал у нее деньги и iPhone
Вчера, 18 марта, полиция Фрунзенского района раскрыла грабеж у 34-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, она обратилась в отдел 11 марта в 12:50 и сообщила, что ночью этого же дня ее бывший 31-летний парень, который два раза сидел, силой отобрал ее вещи.
Вообще мужчина живет в доме №13 на 1-м проезде Скоморохова, но тогда он находился вместе с пострадавшей в квартире на улице Пугачева.
Он применил насилие и отобрал 115 тыс. рублей, а также iPhone 6s.
Предполагаемого преступника задержали. Телефон у него удалось изъять.
Мужчина во всем признался, рассказал, что потратил деньги на себя и отправился под подписку о невыезде — ждать решения заведенного в отношении него уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU