2019-03-19T08:29:52+03:00
Общество

В Саратовской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 1,5%

В основном циркулируют вирусы гриппа А (H3N2)
Екатерина Семенова
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В Саратовской области за неделю, с 11 по 18 марта, зарегистрировано 13 695 случаев заболевания ОРВИ.

Как рассказали «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, это на 1,59% ниже эпидемического уровня.

При этом среди малышей до трех лет заболеваемость ниже эпидпорога на 28,8%, детей до шести — на 4,6%, до 14 лет — на 20,8%, а среди взрослых — на 27,9%.

По сообщению специалистов, в области циркулируют в основном вирусы группы А (H3N2).

ИСТОЧНИК KP.RU

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