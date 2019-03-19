Саратовцы рассказали как рушится дом на 2-й Садовой улице

СЕГОДНЯ 08:14 2019-03-19T08:27:05+03:00

По словам очевидцев, там очень редко чистили крышу

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Сегодня, 19 марта, горожане рассказали в соцсетях о рушащемся доме №106Б, корпус 6, на 2-й Садовой улице Саратова.

По словам очевидцев, там обваливается кирпичная кладка, поскольку коммунальные службы очень редко поднимались на крышу, чтобы ее почистить.

Люди рассказывают, что обращались во многие инстанции, но ситуация не поменялась.

Автор публикации заканчивает свой рассказ грустными словами: уже и ленточку повесили, а люди все равно там ходят, не обращая внимание на предупреждение.

Рушащийся дом очевидец запечатлел на камеру.

ИСТОЧНИК KP.RU