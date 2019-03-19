2019-03-19T08:26:05+03:00
Общество

Долги саратовских предприятий по зарплате составили 16,3 млн рублей

За месяц задолженность сократилась на 1,5%
Екатерина Семенова
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Суммарная задолженность по заработной плате в Саратовской области составила на 1 марта 16,3 млн рублей.

Как сообщает Росстат, 2,7 млн рублей — это долги федерального бюджета. Еще 13,6 млн рублей работники не получили из-за отсутствия собственных средств на предприятиях.

Сопоставляя с началом февраля, задолженность сократилась на 1,5%.

Для сравнения: по уровню общей задолженность регион занимает четвертое место в ПФО, уступив Самарской и Кировской областям и Татарстану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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