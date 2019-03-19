2019-03-19T08:22:52+03:00
Общество

На сегодня в Саратове изменилось расписание трамваев №8

Последний рейс будет в 19:05
Дарья Вострикова
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Сегодня, 19 марта, в Саратове трамваи №8 будут ходить по измененному расписанию.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что с восьми утра и до вечера вагоны будут ходить по расписанию:

– от площади Орджоникидзе в 8:35, 9:05, 9:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05;

– от Комсомольского поселка в 8:35, 9:05, 9:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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