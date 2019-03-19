2019-03-19T07:59:17+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина упал с обрыва на лодочные ангары

Спасатели добирались до него на судне с воздушной подушкой
Екатерина Семенова
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В Саратове спасен мужчина, который сорвался с обрыва.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП случилось в Заводском районе, около турбазы «Сокол».

По предварительной версии, мужчина упал с крутого берега над лодочными ангарами. На место происшествия оперативно выехали специалисты областной службы спасения. Они подобрались к потерпевшему по льду, на судне с воздушной подушкой, так как по берегу к нему дойти было невозможно.

Пострадавший лежал на крыше ангара. Ему оказали первую помощь, а потом гражданина госпитализировали. Установлено, что он сильно переохладился, но сейчас находится в удовлетворительном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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