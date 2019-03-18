2019-03-18T19:24:01+03:00
Общество

Володин: Решение главы Правительства позволит эффективно реализовать нацпроекты и госпрограммы

Об этом заявил Председатель Государственной Думы, комментируя решение главы Правительства Дмитрия Медведева по итогам обращения депутатов ГД по вопросу реализации национальных проектов и предоставления межбюджетных трансфертов регионам
Екатерина Семенова
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- Председателем Правительства оперативно рассмотрено обращение Государственной Думы. Мы поддерживаем принятое Премьер-министром решение о необходимости реализации национальных проектов и госпрограмм сразу после принятия бюджета, а также запуск необходимых процедур, в том числе конкурсов с 1 января, — отметил Председатель Государственной Думы.

По мнению Вячеслава Володина, это решение снимет огромное количество проблем и, что самое главное, позволит эффективно реализовать нацпроекты и госпрограммы.

- Если, в соответствии с этим решением, уже в текущем году начнется реализация поручения, то можно успеть многое сделать, и уже с середины мая приступить к строительным работам. Теперь дело за регионами, — подчеркнул Председатель ГД.

Напомним, ранее Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров в своем выступлении на пленарном заседании Государственной Думы обозначил проблему — огромные средства федерального и региональных бюджетов «лежат мертвым грузом на счетах казначейства» вместо того, чтобы выполнять задачи, поставленные Президентом, не работают в экономике, не идут на национальные проекты. Он указал, что из выделенных в федеральном бюджете средств на реализацию нацпроектов только 1,4% ушло в субъекты. Депутат отмечал, что сложилась практика, когда бюджет принимается в ноябре, а деньги начинают работать в экономике только через полгода.

В свою очередь Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что Государственная Дума должна «обязательно отреагировать на ту информацию, которую Андрей Михайлович [Макаров] изложил», и предложил обратиться к Председателю Правительства по вопросу эффективности процесса доведения средств федерального бюджета до регионов на реализацию госпрограмм и нацпроектов.

- Мы с вами эту информацию еще раньше слышали из уст Министра экономического развития. Цифра была несколько больше, около 10%, а сейчас, оказывается, всего лишь 1,4%. Нас это не может не беспокоить, поэтому, если вы поддержите, давайте мы поручим Андрею Михайловичу вместе с коллегами по Комитету по бюджету и налогам подготовить обращение к Председателю Правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву, — отмечал Вячеслав Володин.

Соответствующее постановление об обращении по вопросу реализации национальных проектов и предоставления межбюджетных трансфертов регионам к Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву было принято на пленарном заседании 14 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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