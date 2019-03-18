2019-03-18T17:23:52+03:00
Спорт

«Протон-Саратов» оштрафован на 400 тыс. рублей

Общая сумма штрафов за сезон уже выросла до 1,8 млн рублей
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Саратовская женская волейбольная команда «Протон-Саратов» оштрафована Всероссийской федерацией волейбола еще на 400 тыс. рублей. Решение директората ВФВ опубликовано на официальном сайте сегодня, 18 марта. Санкции наложены после субботнего матча с «Заречьем-Одинцово».

Штрафы касаются нарушения командой пунктов регламента, в которых говорится о наличии системы видеоповтора — у «Протона-Саратов» ее нет.

В связи с этим команда каждый домашний матч получает штрафы. Если первоначально они составляли 40 тыс. рублей, то в последние месяцы выросли до 200 тыс.

Общая сумма штрафов, которые уплатит в федерацию «Протон-Саратов», достигла уже 1,8 млн рублей.

Напомним, основные средства «Протон-Саратов» получает из областного бюджета, в этом сезоне команда уже выиграла грантов на 43,5 млн рублей.

Сегодня в Суперлиге «Протон-Саратов» занимает последнее место, не выиграв по ходу сезона ни одного матча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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