2019-03-18T17:21:43+03:00
Общество

Зарплата у бюджетников Саратовской области выросла как минимум вдвое

Об этом сообщает министерство занятости труда и миграции региона
Дарья Вострикова
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За последние семь лет зарплата у работников бюджетной сферы выросла более чем в два раза. Цифра изменилась с 11,5 тыс. на 23,5 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве занятости, труда и миграции, работники этой сферы региона получают всего на 18% меньше, чем те, у кого средний уровень зарплаты. Раньше этот показатель составлял 29%.

Об этом доложила первый заместитель министра занятости, труда и миграции области Наталья Жуковская на рабочем совещании с министерствами и ведомствами социальной сферы при заместителе председателя правительства области.

По данным министерств социальной сферы, по итогам 2018 года работники стали получать зарплату, определенную майскими указами президента РФ в 2012 году.

При формировании бюджета области на 2019 год предусмотрены расходы на повышение заработной платы «указным» категориям работников бюджетной сферы до целевых ориентиров, и индексацию с 1 октября 2019 года на 3,9% должностных окладов тем трудящимся, кто не попадает под действие указов президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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