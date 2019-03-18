На городской станции аэрации будет реконструировано оборудование

СЕГОДНЯ 16:38 2019-03-18T17:20:45+03:00

На водопроводных и канализационных сетях в плановом порядке проводятся мероприятия по проверке и в случае необходимости ремонту всего технологического оборудования

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ООО «КВС» продолжает реализацию мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения Саратова в паводковый период.

На водопроводных и канализационных сетях в плановом порядке проводятся мероприятия по проверке и в случае необходимости ремонту всего технологического оборудования. В ежедневном режиме продолжается осмотр трасс водоводов в труднодоступных местах. Выполнены капитальный ремонт 80 канализационных колодцев, продолжается очистка отстойников и камер реализации. Все мероприятия выполняются согласно утвержденному графику.

Стабильной в период паводка остается работа городской станции аэрации — единственного сооружения, обеспечивающего полный цикл биологической и механической очистки канализационных стоков города, поступающих в основной источник питьевой воды реку Волга. Технологии очистки канализационных стоков, применяемые на предприятии, соответствуют требованиям природоохранного законодательства РФ.

Напомним, учитывая особую важность данного объекта в системе водоотведения, было принято решение о его комплексной реконструкции и модернизации. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на комплексную реконструкцию и замену устаревшего оборудования. В текущем году специалистами ООО «КВС» запланирована реконструкция аэротенков, строительство пяти насосных станций перекачки возвратного ила, замена воздуходувных агрегатов.

ИСТОЧНИК KP.RU